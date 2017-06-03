الراشد والمدعج يتألقان في دورة الدبل

الدمام - الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

تتواصل اليوم السبت فعاليات دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الحادية عشرة، المقامة حاليا في نادي الاتفاق بمباراتين، تجمع الأولى مجموعة سعود المدعج مع غزال المحيط للشحن عند الساعة 10 مساء، وفي الثانية يلتقي فريق الشربيني مع باولستا عند الساعة 12 ليلاً.

من جانب آخر، كرمت اللجنة المنظمة اللاعبين سياف البيشي وأحمد عكاش لحضورهما فعاليات البطولة.

وأمس فاز فريق أبناء الذوادي على أخاء الشرقية ٢ـ١، وحصل عبدالله سالم من أخاء الشرقية على جائزة أفضل لاعب.

كما فاز الراشد قوديير على العقال العصري 5ـ0، وحصل خليفة السعيد من الراشد على جائزة أفضل لاعب.

وفازت مجموعة سعود المدعج على باولستا 20ـ0، وفاز الشربيني على غزال المحيط للشحن بهدف محمد الفهيد، وحصل حسن الخرس من الشربيني على لقب أفضل لاعب.