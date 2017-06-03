فرق الأحياء تتحدى الأحوال الجوية

الدمام - حماد الدوسري | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

رفضت الفرق المشاركة في بطولة الأحياء على كأس أمير المنطقة الشرقية التعذر بسوء الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين وواصلت الركض في مشوارها نحو تحقيق لقب الدمام ثم بعد ذلك البحث عن لقب كأس أمير المنطقة في النهائيات.

وتأهل فريق بوما الرياضي إلى الدور ربع النهائي بعد تعادله أمس الأول مع فريق السكب، في حين تأهل أيضا فريقا الهدى والتعاون.

وفي حفر الباطن تمكن الوصل من تجاوز الشعبة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وفي المواجهة الأخرى تفوق الشمس على روح الحزم ٢ـ٠ ليتأهل هو الآخر إلى دور الأربعة.

وفي الخفجي اكتملت فرق الدور نصف النهائي وتأهل الزعيم والبرازيل بعد تعادلهما سلبيا، ليلحقان بفريقي المستشفى الأهلي والقلعة، وفي بقيق اكتملت هناك أيضا فرق الدور نصف النهائي بتأهل الحزم على حساب الدغيمية بركلات الترجيح، والسلام بعد فوزه الصعب على العميــد ٣ـ٢، وستقام مساء اليوم مواجهات الدور نصف النهائي على ملعب بلدية بقيق عندما يلتقي الريان بنظيره السلام، ثم عين دار مع الحزم.