مسرحي أفضل لاعب في القصيبي

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

جاءت نتائج اليـــوم السادس من بطولة أبناء الخبــر على كأس القصيبـــي مثيرة، حيث انتهت جميع المواجهات بفوز وبنتيجة هدفين مع قرب حسم دوري المجموعات، إذ فاز فريق الصانع للاستقدام على شركة الأفق بنتيجة هدفين دون مقابل سجلهما عبدالمجيد خلف ومعاذ الريمي، ونال جائزة أفضل لاعب معاذ الريمـي من الصانع، وفِي المواجهة الثانية خسر فريق تكفن أمام فلامنجو بنتيجة هدفين سجلهما عبدالعزيز مسرحي ونايف هبة، ونال جائزة أفضل لاعب عبـدالعزيز مسرحي من فلامنجو، وفِي اللقاء الأخير فاز فريق الذوادي على أوف سايد بنفس النتيجــة، سجل للفائز أحمد فـقيهي وسلطـــان سحاري وللخاسر محمد العمودي، وفاز بجائزة أفضل لاعب منصور الزهراني من فريق الذوادي.