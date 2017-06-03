لجنة سبورت يارد تكرم كنو

الدمام - الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 00:00 am

احتفلت اللجنة المنظمة لبطولــة سبــــورت يارد الرمضانية الثالثة بمحمد كنو لاعب فريق الاتفاق، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها أثنــــاء مشاركتـــه مع المنتخب السعودي في أولمبياد باكو بقالب من الحلوى يحمل صور اللاعب منذ تدرجه في ناشئي الاتفاق حتى الوقت الحالي، وحضــــر الحفل عبدالرحمن العبيد لاعب القادسية والإعلامي عبدالله العمري.

إلى ذلك أقيمت أمس مباراتان ضمن المجموعة الأولى، في الأولى فـــاز فالكون على النخبـة ٤ـ٢ وأعلن تأهلـه رسميــاً إلى دور الثمـــانية، وحصل اللاعب محمد الزوري على جائزة أفضل لاعـب في اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، نجح حمد الربيعي في قيادة فريق الجزيرة للتعادل مع بوما ٢ـ٢، ليعيــده إلى أجواء المنافسة بعد أن نجح في تسجيــل هدف التعادل في الوقت القاتل.