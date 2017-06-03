بوفون يتقبل فكرة اللعب تحت سقف مغلق في كارديف

كارديف ــ رويترز | Saturday, 03 June 2017 - 11:22 am

ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم تحت سقف مغلق لأول مرة مما يعني أن ضجيج التشجيع قد يصم الآذان عندما يلعب ريال مدريد ضد يوفنتوس في كارديف غدا السبت لكن جيانلويجي بوفون حارس الفريق الايطالي قال إن هذا لن يؤثر على النتيجة.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة الأسبوع الماضي أن تقام المباراة تحت سقف مغلق ضمن إجراءات أمنية.

وقال بوفون للصحفيين قبل مران يوفنتوس اليوم الجمعة "لعبت في ظروف مشابهة في أمستردام ضد أياكس وفي كأس العالم 2002 ولا يوجد اختلاف حقيقي. يبقي هذا الأمر التركيز في الملعب وفي المدرجات وأرى ذلك جيدا".

وأضاف بوفون (39 عاما) "أعتقد أن الأمر عادي ولا أهتم به وربما يكون السبب غير واضح..قد يكون بسبب المطر أو لأسباب أمنية".

ويحلم حارس ايطاليا الفائز بكأس العالم 2006 بتحقيق اللقب الأوروبي للمرة الأولى في مسيرته بعد عامين من خسارة النهائي ضد برشلونة.