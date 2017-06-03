زيدان : كل الدوافع تجعلنا نقاتل من أجل لقب الأبطال

كارديف ــ الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 12:42 pm

يسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لتخفيف الضغط على لاعبي فريقه وبث الحماس في نفوسهم قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم السبت على نهائي دوري أبطال اوروبا على ملعب "الألفية" بمدينة كارديف الويلزية.



ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية رسالة زيدان، للاعبيه في المران الأخير للملكي، حيث قال: "أنتم نجحتم في حصد اللقب مرتين في آخر 3 أعوام، ولن يكون هذا النهائي الأول بالنسبة للأغلبية منكم، ولذلك تعرفون جيدًا كيف تلعبون البطولة وتفوزون بها".



وتابع: "ما قدمناه للوصول إلى كارديف هو الأهم وليس المباراة النهائية، نحن كفريق نمتلك العديد من الدوافع التي تجعلنا نقاتل في المباراة ونفوز، وسلاحنا هو قدرتنا على حصد اللقب من قبل في فترة زمنية صغيرة".





واختتم: "تذكروا بعد كل الذي حققناه في الآونة الأخيرة، أنّ المباراة النهائية بين فريقين فقط، ولابد لأحدهما أن يجهز على الآخر".



وحقق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016 بالتغلب على أتليتكو مدريد في المباراتين النهائيتين، والتتويج بالتشامبيونزليج للمرة العاشرة والحادية عشرة في تاريخ الملكي.