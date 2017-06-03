بوفون يستبعد فوزه بالكرة الذهبية في ظل وجود ميسي ورونالدو

كارديف ـــ الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 14:44 pm

أكَّد جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أنّه تعلم الكثير من البرازيلي داني ألفيس، ظهير الفريق الأيمن، خلال الموسم الذي قضاه مع السيدة العجوز، بعد قدومه من برشلونة، الصيف الماضي ، وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت: "تعلمت من ألفيس التواضع".





وقال : رغم أنّ ألفيس فاز بالعديد من البطولات، خاصة القارية، إلا أنّه مازال شخصًا طيبًا يتعامل مع زملائه بروح مرحة. أعتقد أن ميسي ورونالدو، متواضعان أيضًا رغم ألقابهم" ، وتابع: "واجهت زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد كلاعب. الآن سألعب أمامه كمدرب، لكني أعلم أنّ عقليته لم تتغير؛ لأنّه دائمًا يحب الفوز" ، وتابع "في كرة القدم، لا يمكن أن تفوز دائمًا. أتمنى أن تكون المرة التي يخسر فيها زيدان في الأبطال أمامنا في النهائي".



وأضاف: "البعض يرشحني للفوز بالكرة الذهبي، لكني لا أعتقد أن هذه الجائزة ستخرج بين الثنائي كريستيانو رونالدو، أو ليونيل ميسي؛ لأنهما حاليًا الأفضل في كرة القدم".



وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، السبت، على ملعب "الألفية" بمدينة كارديف الويلزية، بين حامل اللقب، ريال مدريد، وبطل الدوري والكأس الإيطالي، يوفنتوس.