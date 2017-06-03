يويفا يدعو بريطانيا للتقدم بطلب استضافة مونديال 2030

نيون ـــ الألمانية | Saturday, 03 June 2017 - 15:26 pm

دعا الكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بريطانيا للتقدم بطلب استضافة كأس العالم .2030

وقال سيفرين في وقت سابق أن دور قارة أوروبا في استضافة كأس العالم من المقرر أن يأتي في غضون 13 عاما، بعد إقامة مونديال 2022 في قطر ومونديال 2026 في أمريكا الشمالية.

وأوضح سيفرين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت ، أنه يدعم تقدم بريطانيا بطلب استضافة كأس العالم، خاصة وأن إنجلترا لم تحتضن المونديال منذ نسخة .1966

وأشار سيفرين "بالنسبة لي بريطانيا قادرة بكل تأكيد على الاستضافة من الناحية التنظيمية وفيما يتعلق بالبنية التحتية".

وتابع "ولكن بالتأكيد القرار لا يخص اتحاد الكرة الإنجليزي وحده، ولكن أيضا الحكومة وكل الجهات المنوطة". وأكد "لكن كل شيء حول الكرة الإنجليزية أو البريطانية معروف للجميع، لذا فهم يستحقون استضافة كأس العالم في المستقبل القريب".

وأضاف "لا أعرف كم هو قدر الدعم الذي يحتاجونه، لكنهم قادرون على استضافة كأس العالم، وأنا واثق من ذلك، إنه قرار اتحاد الكرة وإذا اتخذوا هذا القرار فإننا سنساندهم بقوة".

وأوضح "سيكون لهم كل الدعم السياسي، اتمنى فقط عدم ترشح دولتين أوروبيتين لاستضافة المونديال، لان هذا لن يكون جيدا".