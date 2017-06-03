بيرلو "المشجع الرقم واحد" ليوفنتوس في النهائي

روما - الفرنسية | Saturday, 03 June 2017 - 16:43 pm

أكد اللاعب الايطالي السابق أندريا بيرلو، أحد أبرز النجوم التاريخيين ليوفنتوس الايطالي ومنتخب بلاده لكرة القدم، انه سيكون "المشجع الرقم واحد" لفريقه السابق في نهائي دوري أبطال اوروبا السبت ضد ريال مدريد الاسباني حامل اللقب.

وكتب بيرلو في مقالة نشرتها صحيفة "لا ستامبا" الايطالية "ها نحن الآن: يوفي-ريال في نهائي دوري أبطال أوروبا. أقول +نحن+ لأنني وان كنت غائبا عن أرض الملعب هذه المرة، الا انني سأكون المشجع الرقم واحد".



ويلعب بيرلو (38 عاما) حاليا في صفوف فريق نيويورك سيتي الأميركي الذي انتقل اليه في صيف 2015 بعد أربعة أعوام في صفوف فريق "السيدة العجوز".



وأكد اللاعب المخضرم انه سيكون على أعصابه عندما يتابع على شاشة التلفزيون المباراة التي تقام في العاصمة الويلزية كارديف. وأحرز بيرلو مع فريق "السيدة العجوز" لقب الدوري الايطالي أربع مرات، وكان ضمن الفريق الذي خسر نهائي دوري الابطال 2015 أمام برشلونة الاسباني في برلين.



وقال "أحيانا أعاود التفكير بتلك الليلة منذ عامين في برلين. عندما تخسر نهائيا تجد نفسك تعاود التفكير بذلك ذهنيا وترغب في خوض المباراة مجددا. للأسف بالنسبة إلي، لا يمكنني القيام بذلك، لكنني سعيد بأنهم (زملاؤه) سيقومون بذلك".





وأحرز بيرلو اللقب الأوروبي الأغلى مرتين مع ناديه السابق ميلان، واعتبر ان فوز فريقه السابق في النهائي السبت، سيكون التكريم الأمثل لحارسه المخضرم جانلويجي بوفون (39 عاما) الذي أحرز معظم الألقاب الكبرى الممكنة، باستثناء لقب دوري الأبطال.



وأوضح بيرلو "أقول ذلك كصديق وزميل سابق يعرفه جيدا: هو يستحق ذلك (...) هذا (اللقب) هو الوحيد الذي ينقصه".