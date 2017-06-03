مارفيك يواصل مناوراته في أديلايد استعداداً لمواجهة استراليا

أديلايد ــ الرياضية | Saturday, 03 June 2017 - 17:01 pm

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت حصة تدريبية على ملعب هيند مارش بمدينة اديلايد الأسترالية ضمن الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م في روسيا.





وبدأت حصة اليوم التدربية بالجري حول الملعب وتمارين الإحماء تحت إشراف المعد البدني قبل أن يلجأ المدير الفني للمنتخب لتمارين السرعات التمرير المتنوع والاستحواذ على الكرة ، واختتم مارفيك تدريب اليوم بمناورة من على منتصف الملعب ركز من خلالها على اللعب السريع والتحرك السليم .



على صعيد متصل اكتفى أسامة هوساوي وسلمان الفرج بتمارين خاصة مع المعد البدني، فيما شهدت التدريبات حضور ومتابعة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا مشعل الروقي.