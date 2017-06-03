ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ12 في تاريخه

كارديف - الألمانية | Saturday, 03 June 2017 - 23:46 pm

توج ريال مدريد بلقبه الثاني عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا، معززاً رقمه القياسي في صدارة السجل الذهبي للبطولة، بعد أن واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، وسجل هدفين ليقود فريقه ريال مدريد الإسباني إلى إنجاز تاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بإحراز اللقب للموسم الثاني على التوالي بفوزه على يوفنتوس الإيطالي 4/1 اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "ميلينيوم" في كارديف.



وأصبح الريال أول فريق يدافع عن لقب البطولة منذ نجاح ميلان الإيطالي في هذا بموسم 1989 / 1990 .



وتلقى يوفنتوس، الفائز باللقب مرتين سابقتين، صفعة جديدة وخسر النهائي للمرة السابعة في تاريخه.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1/1، حيث كان الريال هو البادئ بالتسجيل عن طريق رونالدو في الدقيقة 20، وتعادل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ليوفنتوس بهدف في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61، ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 64، قبل أن يختتم البديل ماركو أسينسيو التسجيل في المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 90.