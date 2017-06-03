مختار فلاتة أول صفقات الهلال للموسم للمقبل

الرياض - الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 01:05 am

وقعت إدارة نادي الهلال اليوم الأحد عقداً احترفياً مع لاعب الوحدة السابق مختار فلاتة، لتمثيل الفريق الأزرق بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.



والتقى الأمير نواف بن سعد اليوم، في مقر نادي الهلال اللاعب مختار فلاته، بحضور تركي المسند مدير الاحترف في نادي الهلال وفهد بارباع المستشار القانوني للاعب.



يشار إلى أن اللاعب مختار فلاتة، أفضل مهاجم محلي في الموسم الرياضي المنصرم، بتسجيله 16 هدفاً وصناعة 3 أهداف، من 23 مباراة لعبها مع فريق الوحدة.