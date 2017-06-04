حسين والنصر.. مخالصة بالتراضي

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

يجتمع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر مع حسين عبد الغني قائد الفريق الأول لكرة القدم في النادي، خلال اليومين المقبلين؛ لدراسة إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك لرغبة حسين في تكملة مشواره في ناد آخر.

من جانب آخر، من المتوقع أن توافق الإدارة النصراوية على العرض المقدَّم للأوروجوياني فيكتور أيالا لاعب الفريق النصرواي بالانتقال وشراء ما تبقى من عقده مع النصر، وذلك بعد أن أبلغ الإدارة بعدم رغبته في العودة للعب في السعودية.

وعلى صعيد التدريبات، شددت إدارة الكرة في نادي النصر على جميع اللاعبين المعارين بضرورة الانتظام في تدريبات الفريق، يوم 20 رمضان الجاري، بمن فيهم متعب شراحيلي حارس الفريق الأول، الذي سيدخل فترة الستة أشهر قريبًا، وستقدم له إدارة النادي عرضًا جديدًا، على أن تتم الاستفادة منه بعد توقيعه أو إعارته بحسب طلب الجهاز الفني الجديد.