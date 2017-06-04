بعد العيد.. العروبة يعسكر في تونس

عرعر ـ أنور قمقوم | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي العروبة في الجوف، إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في النادي في تونس؛ استعدادًا لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

وسيبدأ تجمع اللاعبين بعد إجازة عيد الفطر قبل السفر للمعسكر الخارجي، ويشرف على الفريق فنيًّا التونسي بيرم المختاري مدرب الفريق، الذي جدد تعاقده مع العروبة أخيرًا.

من جانب آخر، ما زالت إدارة العروبة تجري مفاوضاتها مع عدد من لاعبي الفريق الأول لتجديد عقودهم. كما تبحث عن لاعبين جدد لدعم الفريق في الموسم المقبل.