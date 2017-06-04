حسابات الأهلي في البنوك.. متوقفة

جدة ـ فرج الشمري | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

يسعي الأهلاويون إلى إيجاد مخرج للفراغ الإداري الذي يعيشه النادي بعد استقالة أحمد المرزوقي رئيس النادي، والتي تقدم بها قبل يومين بعد انتهاء موسم الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بمواجهة الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبحسب نظام الهيئة العامة للرياضة، فإنه في حالة استقالة الإدارة، يتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة نائب رئيس النادي، تضم أمين عام النادي وأمين الصندوق لتيسير أمور النادي، خلال ثلاثة أشهر أو لحين عقد جمعية عمومية غير عادية لاختيار رئيس النادي وأعضاء الإدارة الجديدة.

وكانت الأمور تسير بشكل جيد، إلا أن الأهلاويين فوجئوا أمس باعتذار فهد عيد نائب الرئيس وسفيان باناجة عضو مجلس الإدارة عن وجودهما في اللجنة؛ وهو ما تسبب في توقف أمور النادي المالية؛ لأن التوقيع المعتمد في البنوك حسب نظام الهيئة العامة للرياضة يكون لنائب رئيس النادي.

ويسبق الأهلاويون الوقت بإجراء اتصالات مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في جدة؛ لاختيار شخصين لدخول اللجنة التي ستدير النادي حتي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وربما سيتم تشكيل اللجنة من وليد معاذ المستشار القانوني للنادي، ووليد سلطان أمين عام النادي، مع اختيار عضو ثالث، ووضع توقيع أعضاء اللجنة الثلاثية في البنوك؛ حتي لا تتوقف أمور النادي المالية.