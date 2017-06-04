صدور النسخة الثانية من لائحة المنشطات

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

صدرت النسخة الثانية من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة والتي تعد المرجع القانوني والنظامي لجميع قضايا المنشطات في المملكة العربية السعودية، علماً بأن النسخة الأولى صدرت في شهر يناير عام 2015م.

وصدرت اللائحة باللغتين العربيـــة والإنجليـزيـة وتم اعتمادها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وأوضحــت اللجــنــــة السـعودية للرقابــة علـى المنشطات أن إصدار اللائحة السعـودية للرقابـة علـى المنشطات بنسختها الثانية يأتي نتيجة لتأسيس مركز التحكيم الرياضي السعودي بتاريخ 13 ـ 02 ـ 1437هـ (13 ـ 11 ـ 2016م)، ليكون هو جهة الاستئناف الخاصة بقضايا المنشطات، وأبانت أنه ونظراً لإشهار مركز التحكيم الرياضي السعودي للائحة القوانين والإجراءات الناظمة لعملية التحكيم والوساطة في القضايا الناشئة عن المنازعات الرياضية بما فيها القضايا المتعلقة بالمنشطات، فقـد تـم إدراج بعض المواد على هـــذه اللائحة لتشير إلى التغييرات الجديدة على اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.