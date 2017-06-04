أمير الشمالية يناقش شؤون رياضة عرعر

عرعر ـ أنور قمقوم | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة خميس بن رضيمان العنزي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الرياضية بالمنطقة، من أبرزها الشؤون المتعلقة بنادي عرعر الرياضي.

من جانبه، أعرب العنزي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ورعاية للرياضة والشباب بالمنطقة، مؤكداً أن الأمير فيصل بن خالد هو من يقف وراء دعم الشباب والرياضة بالمنطقة.