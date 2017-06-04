اتحاد التنس يختتم موسمه بثلاث بطولات

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

اختتمت أنشطة الموسم الرياضي بالاتحاد السعودي للتنس وسط حضور رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق وأقيمت في الرياض ثلاث بطولات ولمدة 3 أيام لفئة الدرجة الأولى على مستوى السعودية وهي بطولات الدوري الممتاز والدرجة الأولى والصعود للدرجة الأولى والتي أقيمت على ملاعب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية وملاعب معهد إعداد القادة وملاعب مركز تدريب الستين.

وفي بطولة المرحلة النهائية للأندية الممتازة حافظ نادي الجيل على لقبه الذي حققه العام الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على السلام 2 ـ 1.

وحقق نادي الابتسام بطولة الدرجة الأولى بعد انتصاره في المباراة النهائية على نادي الزلفي 2 ـ 1 ليصعد إلى مصاف أندية الممتاز .

وصعد السروات إلى الدرجة الأولى بعد تحقيقه لبطولة الصعود مع صاحب المركز الثاني نادي الشروق.