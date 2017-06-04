الوحدة يدرس تجديد عقدي بدر وهشام

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

تتجه النية لدى إدارة نادي الوحدة إلى تجديد عقدي المصريين بدر حامد المدير الفني للفئات السنية وهشام متولي مدرب الناشئين بعدما حققاه من إنجازات أهمها صعود الشباب والناشئين والأولمبي إلى الممتاز.

من جهته، أهدى بدر حامد إنجاز تأهل ناشئي الوحدة إلى الممتاز إلى مجموعة اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم بالفوز على كل الفرق التي واجهتهم حتى توجوا ببطولة التصفيات معوضين هبوط الفريق الأول إلى الدرجة الأولى.

وكشف حامد أنه منذ توليه الإشراف على الفئات السنية في العام الماضي وتحقق صعود الشباب والأولمبي إلى الممتاز قبل أن يهبط الأولمبي ثانية في الأولى، وقال لـ"الرياضية": "أفخر بما حققته لنادي الوحدة من إنجازات منذ أن توليت مهمة الإشراف على الفئات السنية في ديسمبر الماضي على فرق البراعم والناشئين والشباب والأولمبي والحمد لله تأهل الشباب والأولمبي الموسم الماضي إلى الدوري الممتاز وحصل فريق البراعم على المركز الثاني بعد الاتحاد، وفي الموسم الحالي حصل فريق الناشئين على المركز الأول في التصفيات المؤهلة إلى الممتاز وصعد مع الروضة إلى الدوري الممتاز بعد أن قدم اللاعبون ملحمة فنية رائعة أفرزت أكثر من 7 لاعبين أرشحهم إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئين".