أخضر اليد يعسكر في الطائف

الرياض ـ فهد البطاح | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

اختارت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد 30 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي لمنتخب الناشئين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وبدأ اللاعبون تجمعهم في المعسكر الداخلي بمدينة الطائف أمس السبت ويستمر المعسكر حتى 17 من شهر رمضان الجاري بعد أن سبقه تجمع إعدادي أول أقيم في مدينة الدمام لمدة أسبوع أيضاً في خطوة تهدف إلى تجهيز منتخب مواليد 2000م فما فوق لخلق جيل جديد لكرة اليد السعودية.

ويدرب المصري أحمد نبيل شاهين منتخب الناشئين، ويساعده الوطني ياسر علي العبيدي، ويدير الأمور إدارياً نايف جاسم، ويشرف على المنتخب سعود الحودي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

واللاعبون المشاركون في معسكر الطائف هم: نواف العتيبي وعبد العزيز الحربي وعبدالله الحربي (الشباب) وبندر مجرشي ومازن عجلان (الأهلي) وجواد جفال وحسن آل تركي وجواد آل عباس ومظاهر آل زين الدين وعبدالله الموسوي (الخليج) وحيدر آل حسين (الصفا) وحسن آل محمد حسين ومهند العابد وحمدي أبوعبيد وصادق أبو حسين (النور) ومرتضى القصير (مضر) وأسامة البخيت (الجيل) ومحمد النفيسة (العربي) وإبراهيم الجديعي وخالد الغنام (المحمل) وحيدر آل محسن وأيمن خليف وحسين العبادي وباسم آل سعيد (المحيط) وجواد الغافلي وحسن الحمد (القارة) ومحمد الحافظ وحسين المبارك (العدالة) ومصطفى الماء ومحمود البحار (الهدى).