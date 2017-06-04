منتخب التايكوندو ينافس على الآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 00:00 am

يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الناشئين في بطولة آسيا للكاروقي والبومسي التي ستقام خلال الفترة من ٦ إلى ٨ يونيو الجاري في مدينة هوتشي بجمهورية فيتنام التي غادر إليها المنتخب أمس.

وكان المنتخب قد أقام معسكراً بمدينة الرياض تعرف فيه الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين تحت إشراف محمد سعد القحطاني وفهد بن دويسان المدربين الوطنيين.

ويرافق المنتخب سعود آل هاشل وسامي بن شينان إداريان ومين هوك شو مدرب ومساعده الوطني جهاد البحارنة أحد الأبطال الدوليين، وعبدالله آل معدي أخصائي علاج طبيعي.

وقد زار العميد الركن شداد العمري رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه أبوبكر كردي ومشعل المطيري المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد بن علي القحطاني مدير المنتخبات المنتخب خلال المعسكر وأبدوا ارتياحهم لمستوى اللاعبين.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي للتايكوندو جاء رابعاً بخمس ميداليات في بطولة كازاخستان ونال برونزيتين في دورة التضامن الإسلامي في باكو بأذربيجان.