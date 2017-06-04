رئيس كوستاريكا يهنئ نافاس على اللقب الأوروبي

سان خوسيه -الألمانية | Sunday, 04 June 2017 - 13:14 pm

هنأ الرئيس الكوستاريكي لويس جييرمو سوليس مواطنه كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد الأسباني بعد الفوز مع الريال بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال الفوز على يوفنتوس الإيطالي 4 / 1 مساء أمس السبت في المباراة النهائية للبطولة في كارديف.



وقال سوليس ، في رسالة على صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، : "تهانينا وتحيتنا إلى كيلور نفاس... صنع نافاس التاريخ اليوم وأصبح أول حارس مرمى (كوستريكي) يتوج بدوري الأبطال".



وأضاف : "ننتظره في كوستاريكا حيث سيرتدي قميص المنتخب الكوستاريكي في مباراتيه أمام المنتخبين البنمي والترينيدادي في تصفيات كأس العالم. شكرا لكيلور (نافاس) على ولائه واحترافيته".



وينتظر أن يصل نافاس إلى كوستاريكا غدا الاثنين للانضمام إلى معسكر المنتخب الكوستاريكي الذي يلتقي نظيره البنمي يوم الخميس المقبل ثم يلتقي منتخب ترينيداد وتوباجو الأسبوع المقبل ضمن تصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لكأس العالم 2018 .