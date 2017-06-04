فنزويلا تعبر أمريكا في مباراة ماراثونية وتصعد للمربع الذهبي في مونديال الشباب

دايجون - الألمانية | Sunday, 04 June 2017 - 12:51 pm

سجل منتخب فنزويلا إنجازا تاريخيا وتأهل إلى المربع الذهبي لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية عبر الفوز الماراثوني على نظيره الأمريكي 2 /1 اليوم الأحد في دور الثمانية للبطولة.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، حسمه منتخب فنزويلا لصالحه.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب منتخب فنزويلا بحثا عن تسجيل هدف مبكر وهو ما كاد أن يتحقق في الدقيقة الأولى عن طريق ناهويل فيراريسي عبر ضربة رأس متقنة ولكن الحارس الأمريكي جوناثان كلينسمان وقف له بالمرصاد.



وبسط منتخب فنزويلا سيطرته تماما على مجريات اللعب في الشوط الأول ولاحت له عدة فرص للتسجيل لعل أخطرها تسديدة بعيدة المدى من أدالبيرتو بينياراندا ولكن الحارس الأمريكي تصدى للكرة ببراعة. وسارت الأمور على نفس المنوال في الشوط الثاني حيث شهد المزيد من الهجمات الفنزويلية يقابلها صلابة دفاعية أمريكية.



وكاد رونالدو شاكون أن يفتتح التسجيل لمنتخب فنزويلا بعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني مستغلا عرضية متميزة من لوسينا ولكن العارضة حرمته من التسجيل.



ولاحت ثلاث فرص محققة لفنزويلا عن طريق سيرجيو كوردوفا ولكن محاولته الأولى أنقذها الحارس الأمريكي كلينسمان ثم تصدت العارضة لمحاولته الثانية قبل أن تمر تسديدته القوية من مسافة 25 ياردة بجوار القائم مباشرة في المحاولة الثالثة له.



وفي الدقائق الأخيرة من المباراة حاول المنتخب الأمريكي جاهدا البحث عن تسجيل هدف مباغت يخطف به الفوز لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وتقدم منتخب فنزويلا بهدف بعد مرور ست دقائق من بداية الوقت الإضافي عن طريق أدالبيرتو بينياراندا الذي تلقى تمريرة رائعة من صامويل سوسا قابلها بشكل جيد في الشباك.



وحسم منتخب فنزويلا الفوز في الدقيقة 115 عبر هدف ثاني دونه ناهويل فيراريسي إثر ضربة ركنية استقبلها بشكل جيد وسدد دون عناء إلى داخل الشباك.



وتمكن المنتخب الأمريكي من العودة للمباراة حيث سجل جيريمي إيبوبيس هدفا في الدقيقة 117 عبر ضربة رأس قوية.

ولم يحدث أي جديد في اللحظات الأخيرة ليخرج منتخب فنزويلا فائزا بهدفين مقابل هدف ويعبر للمربع الذهبي.