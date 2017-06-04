نافاس يصف حفاظ الريال على اللقب الأوروبي بالإنجاز الخارق

كارديف ــ الألمانية | Sunday, 04 June 2017 - 13:34 pm

وصف الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس فوز فريقه ريال مدريد الأسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأنه إنجاز خارق معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في الفوز باللقب.

وتغلب الريال على يوفنتوس الإيطالي 4 / 1 مساء أمس السبت في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ميلينيوم" في كارديف.

وقال نافاس ، في تصريحات تلفزيونية ، : "نشعر بسعادة بالغة للغاية... كان علينا التواجد على منصة التتويج وكنا على أهبة الاستعداد دائما. قدمنا عملا وجهدا رائعين ، ونستمتع الآن بلقب آخر".

وتألق نافاس خلال المباراة النهائية وتصدى لأكثر من كرة صعبة خاصة في الشوط الأول الذي شهد أداء جيدا من يوفنتوس الذي كان أكثر سيطرة على النصف ساعة الأول من اللقاء.

وقال نافاس : "أقدم دائما كل ما بوسعي لخدمة فريقي. قدمنا موسما رائعا ونهائيا ممتعا. أحول دائما تأدية دوري على أفضل وجه ممكن".

ورغم الأداء القوي في النهائي أمس ، كان أداء نافاس متذبذبا خلال الموسم المنقضي مما أثار الجدل بشأن ضرورة التعاقد مع حارس جديد يتولى مسؤولية الدفاع عن مرمى الفريق في الموسم المقبل.