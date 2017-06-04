يوفنتوس يتعهد بمطاردة الحلم الأوروبي رغم الفشل في كارديف

كارديف ــ الألمانية | Sunday, 04 June 2017 - 14:55 pm

أضاف يوفنتوس الإيطالي نقطة داكنة سابعة لخريطته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما خسر 1 4/ أمام ريال مدريد، الذي توج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه في إنجاز غير مسبوق.

لقد تعرض يوفنتوس أمس السبت في كارديف لأسوأ هزيمة له خلال تسع مباريات نهائية خاضها في دوري الأبطال، ليفشل مرة أخرى في الفوز بلقب البطولة الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام .1996

ودخل يوفنتوس المباراة النهائية بسجل مذهل حيث لم يتعرض لأي خسارة طوال مشواره في البطولة كما أن شباكه اهتزت ثلاث مرات فقط في 12 مباراة، بجانب أنه حضر إلى كارديف بعد نجاحه في الجمع بين ثنائية الدوري والكأس في إيطاليا.

ولكن يوفنتوس نجح في مجاراة الريال فقط في الشوط الأول، حيث سجل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدف التعادل بعد أن تقدم كريستيانو رونالدو بهدف للريال، ولكن يوفنتوس فشل تماما في مواكبة سرعة ومهارة نجوم الملكي في الشوط الثاني.

"ياله من سقوط مفاجئ" كان العنوان الرئيسي لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" فيما كتبت "لا جازيتا ديللو سبورت" "هيجواين وديبالا اختفيا" في إشارة إلى الأداء الباهت للمهاجمين الأرجنتينيين جونزالو هيجواين وباولو ديبالا، كما انتقدت الصحيفة فشل الخط الدفاعي الحديدي المكون من ليوناردو بونوتشي واندريا بارتزالي وجورجيو كيلليني في احباط خطورة كريستيانو رونالدو الهداف الاسطورة للريال.

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة 20 في أول هجمة حقيقية للريال، ثم عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث للملكي، ليتصدر قائمة هدافي دوري الأبطال للموسم الخامس على التوالي، إذ سجل 12 هدفا هذا الموسم وبات قريبا من الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة.

جانلويجي بوفون 39/ عاما/ الحارس الاسطوري ليوفنتوس كان سيصبح مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم في حال التتويج باللقب الأوروبي، ولكن وصف الهزيمة أمام الريال بأنها "خيبة أمل هائلة".

وقال بوفون : "نشعر بخيبة أمل شديدة. لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول وسنحت لنا فرص كافية لحسم اللقاء".

وخسر بوفون مع يوفنتوس النهائي للمرة الثالثة في مسيرته الكروية حيث سبق له المشاركة أيضا في النهائي عامي 2003 و2015 لكنه خسر كليهما ثم أهدر مساء أمس فرصة ذهبية للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الاولى في مسيرته الكروية التي تقترب من خط النهاية.

وقال بوفون : "لا يمكنني تفسير السبب وراء هذا المستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني... ريال مدريد استحق الفوز في الشوط الثاني. أظهر الريال مستواه وإمكانياته العالية والنزعة التي تتطلبها مثل هذه المباريات".

وكان يوفنتوس خسر أيضا آخر أربع مباريات نهائية خاضها في دوري الأبطال قبل مباراة الأمس.

وتحدث الألماني توني كروس لاعب وسط الريال بشكل رائع عن زميله رونالدو وقال "نحتاج إلى شخص مثله قادر على تسجيل الأهداف".

وتعهد ماسيميليانو اليجري المدير الفني ليوفنتوس بالبقاء في الفريق من أجل التتويج بلقب دوري الأبطال في المستقبل القريب.

وقال اليجري "لقد لعبنا بشكل جميل في الشوط الأول، ولكن الريال أسرع من وتيرته في الشوط الثاني بينما ظللنا نحن على وضعنا".

وأشار اندريبا انييلي رئيس يوفنتوس بلاعبيه رغم الهزيمة وقال "مهمتي أن اقيم الموسم، ونحن فخورون للغاية بما فعلناه هذا العام، نشعر بالفخر لأننا نضجنا خلال الأعوام السبعة الماضية وأصبحنا الآن لا نختلف عن أفضل الفرق الأوروبية".