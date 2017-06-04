جريزمان يؤكد بقاءه في اتلتيكو.. "الرحيل الآن خطوة قذرة"

مدريد ــ الألمانية | Sunday, 04 June 2017 - 14:52 pm

أكد المهاجم الفرنسي الدولي انطوان جريزمان أنه سيبقى في صفوف فريقه اتلتيكو مدريد الاسباني في الموسم المقبل.

وأشار جريزمان إلى أنه ستكون "خطوة قذرة" إذا قرر الرحيل عن النادي بعد أن وقعت عليه عقوبة الحرمان من إبرام صفقات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين.

وربطت تقارير صحفية كثيرة بين جريزمان 26/ عاما/ وخطوة انتقال محتملة لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأيدت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" يوم الخميس الماضي العقوبة الموقعة على نادي أتلتيكو مدريد بحرمانه من عقد صفقات شراء لاعبين جدد خلال فترتي انتقال، بسبب المخالفات التي شابت تعاقداته مع لاعبين قصر.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النادي الأسباني، الذي نفذ نصف مدة العقوبة حتى الآن، ولهذا لن يتمكن اتلتيكو من شراء لاعبين جدد خلال الفترة ما بين شهري يوليو وأغسطس للعام الجاري.

ويجوز لأتلتيكو مدريد رغم العقوبة استعادة لاعبيه المعارين لأندية أخرى، كما يمكنه بيع لاعبين وتصعيد أخرين من قطاع الناشئين

وأوضح جريزمان "إنه وقت عصيب للنادي" مؤكدا أنه قرر البقاء في اتلتيكو مدريد بعد إجراءه لحديث مطول مع مستشاره الرياضي إيريك اولهاتس.

وأشار "ستكون خطوة قذرة لو قررت الرحيل الآن".

وأيدت "كاس" العقوبة الصادرة من لجنة التحكم والانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اتلتيكو مدريد في 14 يناير .2016

ومن بين 183 حالة تم إخضاعها للتحقيق، خرق أتليتكو مدريد في 65 حالة منها المادة 19 من لائحة الفيفا وتحديدا في بنديها الأول والثالث وهو ما يتعلق بأحكام التعاقد مع اللاعبين القصر، مما دفع "كاس" إلى تأييد العقوبة.

وكان يتعين على أتلتيكو مدريد أن يثبت في استئنافه ضد العقوبة أن انتقال بعض العائلات إلى العاصمة الأسبانية مدريد لا علاقة له بالتعاقد مع لاعبين قصر، الأمر الذي أخفق النادي الأسباني في تحقيقه.

وسيضطر أتلتيكو مدريد لوقف جميع المفاوضات الجارية الآن لشراء لاعبين جدد، فقد تحدثت الصحافة الأسبانية عن أسماء مرشحة بقوة للانضمام للفريق في الوقت الراهن، مثل الأسبانيين دييجو كوستا وفيتولو والفرنسي الكسندر لاكازيت.

ويتبقى لأتلتيكو مدريد خيار واحد، كان قد لجأ إليه برشلونة في ظروف مشابهة، يتمثل في التعاقد مع لاعبين يقبلون بعدم اللعب حتى انتهاء عقوبة الإيقاف في يناير المقبل.