الخليج يوافق على انتقال مجرشي وآل فريج للفيحاء

الرياض - الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 14:45 pm

أعلن نادي الخليج اليوم الأحد موافقته الرسمية على انتقال لاعبيه مسلم آل فريج وطلال مجرشي الى نادي الفيحاء الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم .



وأكد حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إدارة نادي الخليج أبلغت بشكل رسمي الأشقاء في نادي الفيحاء بالموافقة على عرضهم لانتقال مسلم آل فريج وطلال مجرشي".



ويسعى الفيحاء الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي لأول مرة في تاريخه لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المحلية والأجنبية.



الجدير بالذكر أن الخليج هبط هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز قبل الأخير في الدوري .