مارفيك يستعيد هوساوي وينتظر الفرج

أديلايد ــ الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 16:46 pm

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد حصة تدريبية على ملعب هيندمارش بمدينة أديلايد الأسترالية ضمن الفترة الثالثة من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م .



بدأت حصة اليوم التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء ليجري بعدها المدير الفني للفريق بيرت فان مارفيك اختبار لياقي باستخدام أجهزة متخصصة لقياس اللياقة قبل أن يجري مجموعة من التمارين التكتيكية بدأت بتمرين الاستحواذ ثم تمارين تكتيكية في الشقين الهجومي والدفاعي ، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها مارفيك ما تم التدريب عليه قبل المناورة .



على صعيد متصل شهدت حصة اليوم التدريبية مشاركة اللاعب اسامة هوساوي فيما واصل اللاعب سلمان الفرج تمارينه الخاصة مع المعد البدني .