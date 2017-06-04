الإمارات تواجه منتخب لاوس ودياً قبل تايلاند

الألمانية - الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 21:17 pm

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم عن مواجهة منتخب لاوس ودياً في معسكره الحالي في ماليزيا وذلك يوم الأربعاء المقبل، وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الإماراتي لمواجهة منتخب تايلاند في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر إقامتها في بانكوك بالعاصمة التايلاندية بانكوك يوم 13 يونيو الجاري.



وكان مقررا أن يلتقي منتخب الإمارات وديا مع لبنان، ولكن الأخير اعتذر عن عدم اللعب ليتم الاستعانة بمنتخب لاوس.



يسعى المنتخب الإماراتي بقيادة المدرب الأرجنتيني الجديد إدجاردو باوزا خلال مباراة لاوس الودية للتعرف على كافة القدرات الخاصة بلاعبيه، والجاهزية البدنية لكل لاعب إضافة إلى رسم ملامح التشكيلة الرئيسية التي سيدخل بها لقاء منتخب تايلاند في 13 من الشهر الجاري.