القادسية يدخل على خط الهلال ويغري عمر خربين

الرياض- الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 23:16 pm

أكدت إدارة نادي الظفرة الإماراتي اليوم الأحد تلقيها عرضاً مغرياً من إدارة نادي القادسية السعودي تطلب من خلاله خدمات المهاجم السوري عمر خربين اعتباراً من الموسم المقبل.



وذكر حساب الظفرة الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" شركة الكرة بنادي الظفرة⁩ تدرس عرضاً مغرياً جداً للاعب ⁧عمر خربين⁩ من ⁧نادي القادسية السعودي وإحتمالية الاتفاق بين الناديين تبدو كبيرة".



يشار إلى أن المهاجم السوري التحق مع الهلال السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، واستطاع أن يحقق مع الهلال بطولتي الدوري والكأس.