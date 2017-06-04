استقبال حافل لزعماء أوروبا

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 22:57 pm

حظي ريال مديد الاسباني المتوج باللقب الثاني على التوالي والثاني عشر في مسيرته في دوري ابطال اوروبا، باستقبال الابطال لدى عودته الى العاصمة الاسبانية مساء ألاحد.



وخاطب القائد سيرخيو راموس الاطفال الذين دعتهم رئاسة منطقة مدريد لاستقبال الفريق في "بويرتا دل سول" في قلب العاصمة التاريخي، وعدناكم بالعودة (بالكأس) وها نحن هنا.



وهتف الجمهور الذي احتشد بكثافة بالاسبانية "كامبيونيس" (ابطال) و"كريستيانو، كريستيانو"، في اشارة الى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين من رباعية الفريق في مرمى يوفنتوس الايطالي، لحظة ظهوره مع راموس على احدى الشاشات.



وتوجهت رئيسة اقليم مدريد كريستينا سيفوينتس الى اللاعبين بالقول: "انتم قادرون على شيء واثبتم ذلك، ريال مدريد ناد اسطوري وأنا فخوره باستقابل هذا النادي الاسطوري".



ومرت الحافلة التي تقل اللاعبين عبر ساحة سيبيليس الشهيرة والمغلقة امام حركة المرور حيث احتشد عشرات الآلاف من المشجعين.



وقال طالب الحقوق الفارو مورا (19 عاما) من مدينة الميريا بجنوب اسبانيا والذي حضر للاحتفال بفريقه وهو يلف جسمه بعلم ريال لوكالة فرانس برس: "شعوري لا يوصف هذا افضل فريق في التاريخ".



بدوره، وصف رئيس النادي فلورنتينو بيريز المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب هدفين من اهداف فريقه في مرمى يوفنتوس الايطالي السبت في نهائي المسابقة الاوروبية في كارديف (4-1) والمرشح لنيل جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب للمرة الخامسة، بانه "افضل" والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان "افضل مدرب".



وتوقع المراقبون حفلة صاخبة الليلة في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية التي كرر فريقها ريال مدريد ثنائية حققها في 1958 بالفوز بالدوري المحلي ودوري ابطال اوروبا، وستصدح فيها مرات عدة اغنية "ابطال، ابطال".