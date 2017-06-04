معلول يستبعد عكايشي الاتحاد من تشكيلة تونس

رويتز - الرياضية | Sunday, 04 June 2017 - 21:13 pm

وجه نبيل معلول مدرب تونس الدعوة إلى 26 لاعباً استعدادا لاستضافة مصر يوم الأحد المقبل في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019، وتستضيف تونس المنتخب المصري وصيف بطل كأس الأمم باستاد رادس في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النيجر وسوازيلاند.



وتولى معلول (55 عاما) تدريب تونس الشهر الماضي خلفا للبولندي هنري كاسبرتشاك.



وجات تشكيلة تونس على النحو التالي:



حراس مرمى: معز بن شريفية (الترجي) فاروق بن مصطفى (الافريقي) رامي الجريدي (الصفاقسي).



مدافعون: صيام بن يوسف (كاين الفرنسي) زياد بوغطاس ورامي البدوي (النجم الساحلي) علي معلول (الأهلي المصري) حمزة المثلوثي وياسين مرياح (الصفاقسي) شمس الدين الذوادي وخليل شمام (الترجي) أيمن بلعيد (روذرهام يونايتد الإنجليزي).



لاعبو وسط: فرجاني ساسي وغيلان الشعلاني وفخر الدين بن يوسف (الترجي) محمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) يوسف المساكني (لخويا القطري) كريم العريبي (تشيزينا الإيطالي) محمد وائل العربي (سوشو الفرنسي) نعيم السليتي (ليل الفرنسي) محمد سليم بن عثمان (لوكوموتيف جورنا البلغاري) ماهر الصغير (البنزرتي).



مهاجمون: طه ياسين الخنيسي (الترجي) إسماعيل ساسي (ليماسول القبرصي) حمدي الحرباوي (شارليروا البلجيكي) إدريس المحيرصي (رد ستار الفرنسي).