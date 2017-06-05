الحبابي يتوج الاتحاد بدرع طائرة الشباب

عرعر ـ أنور قمقوم | Monday, 05 June 2017 - 00:00 am

توج عبدالهادي الحبابي رئيس الاتحاد السعــــودي لكرة الطائرة فريق الاتحاد بدرع بطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب والميدالية الذهبية بعد حصوله على المركز الأول في الترتيب العام. وحقق الاتحاد الذهب بحصوله على العلامة الكاملة 9 نقاط بعد الفوز في المبـاراة الختامية على اليرموك 3ـ 0 وقبلها على الهلال 3ـ1 وعلى الاهلي 3ـ0.

وحسم الاتحاد مواجهته الأخيرة أمام اليرموك بعد أن فرض سيطرته على مجريات المباراة التي أقيمت في صالة النادي الأهلي في حين حصل الهلال على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد فوزه على الأهلي 3ـ1 وحصل اليرموك على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

ونجح فريقا الموج والنهضة في البقاء في دوري شباب الممتاز بعد حصولهما على المركزين التاسع والعاشر فيما هبط فريقا الهداية والصواب إلى دوري الدرجة الأولى.

وبعــد نهايــة مراسيـم التتـــويج بارك الحبابي للاعبي فريق الاتحاد الفوز ببطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب، مشيداً بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق في البطولة.