أندية موسمية في حائل
حائل ـ واس | Monday, 05 June 2017 - 00:00 am
تواصل 13 نادياً موسمياً بتعليم حائل فعالياتها في مدن ومحافظات المنطقة، منها ثمانية أندية للبنين وخمسة للبنات تتناول خمسة مسارات "الترفيهي، والوظيفي، والسياحي، والتطوعي، والتقني" وتستمر حتى 25 ذو القعدة المقبل.
وأوضح الدكتور يوسف الثويني مدير عام التعليم بالمنطقة أن الأندية الموسمية وأندية الأحياء بالمنطقة تسعى لتقديم برامج متنوعة متضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا وبناتنا الطلبة بإكسابهم القيم والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكونوا ذوي شخصيات مستقلة.