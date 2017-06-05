من ضمـن أنشـــطة وفعاليات المسؤولين في الاتحـاد الأسترالي لكرة القدم، هي خلق مسابقات بين الجماهيـر من أجــل الحصول على تذاكر المباراة، في الملعب الذي يتسع إلى قرابة الـ 53 ألف مشجع، حيث بدأ في توزيع التذاكر في المسابقات،