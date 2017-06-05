المدرب يفتح المدرجات للجماهير

| Monday, 05 June 2017 - 00:00 am

لم تكن الخطوة التي قامت بها بلدية أديلايد، هي الوحيدة في المدينة من أجل شحذ همم الجماهير نحو الخميس المرتقب، والذي ستقام فيه المباراة، بل منح مدرب المنتخب الأسترالي الفرصة للجماهير الأسترالية من أجل الحضور ومتابعة التدريبات بشكل يومي من أجل بث الحماس والروح لدى لاعبي الكنغر قبل المباراة أمام المنتخب السعودي، والذي وصل باكراً للمدينة الأسترالية من أجل التعود على الأجواء وتجاوز الساعة البيولوجية للاعب السعودي لبعد المسافة بين مدينة الرياض والقارة الأسترالية.