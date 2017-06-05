شعارات وبروشورات “انطلق للملعب”

| Monday, 05 June 2017 - 03:46 am

وضع الأستراليون شعاراً للجماهير الأسترالية تحت عنوان "انطلق للملعب" أمام البوابة الرسمية لملعب "أديلايد أوفال"، وفرضوا من خلالها فعاليات وأنشطة جذبت الصغار قبل الكبار، لتحفيزهم للحضور والمساندة.

وأقام المسؤولون الأستراليون حول الملعب منافسات تحث على الحماسة من إخلال اقامة المسابقات، كجزء من الترفيه. الأستراليون لديهم شغف متكامل عن الترفيه والفعاليات في الأماكن السياحية في المدينة، وهو ما كان إحدى الخطوات من أجل جذبهم ووضع الكرة في ملعبهم لهدف واحد، وهو دعم منتخب بلادهم في المباراة المرتقبة.