الأستراليون.. تحفيز وترفيه يجذب الجماهير

| Monday, 05 June 2017 - 03:47 am

نهجت بلدية أديلايد إلى فرض الفعاليات المحيطة بملعب "أديلايد أوفال"، والذي سيحتضن المواجهة المفصلية للمنتخبين الأسترالي والسعودي في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وطرح الأستراليون كأس آسيا، والتي توج بها منتخب بلادهم في موسم 2015، أمام الجماهير من أجل التقاط الصور التذكارية، حيث اعتبرت تلك الخطوة جزءاً من تحفيز الأستراليين لدعم منتخب بلادهم في المباراة.

ومن خلال الزيارة التي يقوم بها المشجع الأسترالي أمام ملعب المباراة يجد التحفيز الكامل، والذي يستهدف كافة الأستراليين في المدينة، من أجل كسب ودهم، كون كرة القدم، لا تحظى بالشعبية الهائلة، كما هي لعبة الركبي، الأولى على مستوى أستراليا، وكذلك لعبة الهوكي، وكرة القدم الأمريكية، التي غزت أستراليا، فيما تعتبر كرة القدم، في المرتبة الرابعة من حيث الشعبية.