“الكنغر” وكأس العالم في كل مكان

| Monday, 05 June 2017 - 03:47 am

لا يمكن أن تمر في أماكن التسوق في المحال الأسترالية، إلا وتجد دمية "الكنغر" شعار الأستراليين، والذين يفخرون به كثيراً، حيث يعتبر أحد أهم المعالم الأسترالية.

فيما تجد المطبوعات والشعارات عليها "الكنغر" بأحجام متعددة، فيما تم تسويق مجسمات تحمل كأس العالم لإشعال الحماس لدى الجماهير، حيث سيكون للجماهير الأسترالية شعار الكنغر، وكذلك مجسم كأس العالم في مدرجات ملعب "أديلايد أوفال" يوم المواجهة أمام المنتخب السعودي، حيث بدأ الأستراليون اقتناء هذه المجسمات لتكون جزءاً من التشجيع والحماس لدى لاعبي منتخب بلادهم في المباراة.