إيطاليا بعشرة لاعبين تنهي مغامرة زامبيا وتتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب

سوون - الألمانية | Monday, 05 June 2017 - 13:51 pm

تغلب المنتخب الإيطالي لكرة القدم على النقص العددي في صفوفه وقلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 / 2 على نظيره الزامبي اليوم الاثنين في دور الثمانية لبطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.



وأنهى المنتخب الإيطالي (شباب الآزوري) المغامرة الزامبية وتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة والذي يلتقي فيه مع الفائز من مباراة اليوم بين منتخبي إنجلترا والمكسيك.



وقدم المنتخبان عرضا قويا على مدار الوقتين الأصلي والإضافي فيما حسمت رأس اللاعب البديل لوكا فيدو المباراة بهدف الفوز في الوقت الإضافي الثاني.



وأنهى المنتخب الزامبي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله باتسون داكا في الدقيقة الثالثة.



وازداد وضع المنتخب الإيطالي صعوبة بطرد اللاعب جيوسيبي بيتزيلا في الدقيقة 44 ليخوض الفريق الشوط الثاني والوقت الإضافي بعشرة لاعبين فقط.



ورغم النقص العددي ، انتزع شباب الآزوري هدف التعادل في الدقيقة 49 بضربة رأس من ريكاردو أورسوليني.

وأعاد فاشون جونيور سكالا التقدم لزامبيا بهدف في الدقيقة 83 قبل أن يحرز فيدريكو ديماركو هدف التعادل للآزوري في الدقيقة 88 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.



وفي الوقت الإضافي ، نتزع البديل لوكا فيدو هدف الفوز القاتل للآزوري بضربة رأس في الدقيقة 111 .