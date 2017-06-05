مونديال الشباب : انجلترا تسقط المكسيك وتضرب موعداً مع إيطاليا في نصف النهائي

سول - الألمانية | Monday, 05 June 2017 - 15:59 pm

أكمل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عقد المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في كوريا الجنوبية بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره المكسيكي اليوم الاثنين في دور الثمانية للبطولة.



ويلتقي المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي نظيره الإيطالي الذي تأهل لهذا الدور بالفوز 3 / 2 على زامبيا في وقت سابق اليوم لتضمن الكرة الأوروبية مقعدا في المباراة النهائية للبطولة فيما سيكون المقعد الآخر لأمريكا الجنوبية حيث يلتقي منتخبا فنزويلا وأوروجواي في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل دومينيك سولانكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 .



وأنهى المنتخب الإنجليزي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جوش أونوماه لنيله الإنذار الثاني في المباراة.