إصابة كافاني ترجّح غيابه عن ودية إيطاليا

باريس - فرانس برس | Monday, 05 June 2017 - 16:42 pm

تعرض مهاجم منتخب الأوروغواي وفريق باريس سان جرمان الفرنسي ادينسون كافاني للإصابة الأحد، خلال المباراة الودية لمنتخب بلاده مع أيرلندا في دبلن، ما يرجح غيابه عن الودية مع إيطاليا الأربعاء.

وقال مدرب منتخب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، إن كافاني "سيخضع الاثنين لفحوص طبية للوقوف على حالته، لكن يبدو أنه من الصعب أن يشارك في المباراة ضد إيطاليا"، والمقررة في مدينة نيس الفرنسية.

وكان كافاني (30 عاماً) خرج بعد 12 دقيقة من المباراة مع جمهورية أيرلندا، والتي انتهت بفوز الأخيرة 3-1.

واختير كافاني في مايو الماضي أفضل لاعب في بطولة فرنسا لكرة القدم، وسجل 49 مع باريس سان جرمان في كل المسابقات التي خاضها في موسم 2016-2017.