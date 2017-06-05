وفاة "شيخ تيوتي" بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة بتدريبات فريقه الصيني

| Monday, 05 June 2017 - 19:01 pm

توفي الإيفواري شيخ إسماعيل تيوتي لاعب وسط فريق نيوكاسل السابق وفريق انتربريسس الصيني أحد أندية الدرجة الثانية بعد سقوطه في أحدي تدريبات الفريق في الأيام الماضية.



وذكرت صحيفة الديلي ميل أن تيوتي نقل إلي أحدى المستشفيات في الصين اليوم الإثنين بعد أن سقط في تدريبات الفريق إلا أن فارق الحياة في عمر الـ30 عاماً.



واشارت الصحيفة إلي أن اللاعب انتقل إلي فريق انتربريسس الصيني قبل أربعة أشهر لبدء رحلة احتراف جديدة خارج الدوري الإنجليزي بعد سنوات عديدة قضاها مع نيوكاسل.