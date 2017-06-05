الأخضر يستعيد الفرج قبل مواجهة أستراليا

الرياض- الرياضية | Monday, 05 June 2017 - 19:43 pm

شهدت تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الإثنين مشاركة اللاعب سلمان الفرج في الحصة التدريبية، والذي أقيمت على ملعب هيدمارش بمدينة إديلايد الأسترالية، ضمن الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي، استعدادا لمواجهة أستراليا، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة، لكأس العالم 2018 في روسيا.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول ملعب اللقاء، عقب ذلك أداء تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، ثم تمرين التمرير ليجري بعدها المدير الفني، فان مارفيك تمارين تكتيكية على مساحات متعددة، بهدف زيادة سرعة نقل الكرة، والتحرك المثالي.