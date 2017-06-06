ألمع يستقطب اللاعبين بدورات رمضانية
أبها ـ حسن ذيبان | Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am
ينظم نادي ألمع الرياضي عدة دورات رمضانية أبرزها دورة شباب الحبيل العاشرة ودورة كرة الطائرة بجبل المدرقة.
وتعمل إدارة نادي ألمع على الاستفادة من تنظيم تلك الدورات لاستقطاب اللاعبين المميزين فيها. فيما عبر منظمو الدورات عن شكرهم لإدارة نادي ألمع الرياضي على دعمهم باحتضانهم لمثل هذه الدورات.
وبدوره ذكر فايع بن يحيى الحياني رئيس نادي ألمع الرياضي أن إقامة مثل هذه الدورات تحت مظلة النادي تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية للنادي ودعمهم الدائم للشباب والمشاركة فيما يخدم المجتمع.