الدوليون يشعلون بطولة الطائرة

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am

يلتقي اليوم فريقــــــا الإسكــــان والتحلية عند الساعة الخامسة عصراً على ملاعب بلدية الخبر ضمن بطولة الكرة الطائرة المقامة على ملاعب إسكان الخبر بالثقبة بإشراف من الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.

وكان فريــــــق ميس قد فاز أمس على فريـــق أنترناشيونالي 3ـ1.

من جهتـــه، أكد أمين الطريفــي مشـــــرف عام الحكام بالمنطقة الشرقية أن البطولة يشرف عليها حكام من الاتحاد السعودي للكرة الطائرة معتمدون ولديهم الخبرة الكاملة في إدارة المباريات. وأضاف: "وجود الحكام أضاف للبطــــولة الإثارة والثقة بين الفرق المشاركة".