صراع مثير في بطولة الهيئات الحكومية

| Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am

الرياض ـ الرياضية



تستكمل مساء اليوم منافســـات بطولة الأمل والمستقبـل للقطاعات والهيئات الحكومية والتي تقام على الصالة الرياضيـــــة بجامعة الملك سعود بالرياض بتنظيـــــم شركة الأمل والمستقبل للاستثمار الرياضي وإشراف الهيئة العامة للرياضة وبدعم من هيئة الترفيه.

وتقام اليوم ثلاث مواجهات، الأولى بين هيئة الهلال الأحمر والقوات الملكية البحرية، والثانية بين وزارة العدل ومستشفى الملك فيصل التخصصي، والثالثة بين جامعة الملك سعـــود والخدمات الطبية للقوات المسلحة. وكانت مباريات أمس أسفرت عن فوز القوات البحرية على وزارة الخدمة المدنية 12ـ 2، ومدينة الأمير سلطـــان الطبية على وزارة العدل 6ـ2 وتعادل جامعة الملك سعــــود مع الخطوط الجوية 2ـ2.