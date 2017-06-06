أربع مباريات في دورة الدبل

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات دور الثمانية في دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الحادية عشرة والمقامة في نادي الاتفاق.

وسيلتقي اليوم المشــــوى العنابي مع مجموعة سعود المدعج وكلاست مع الراشد قوديير وميس العربية مع الشربيني، ومجموعة التميمي مع أبناء الذوادي.

وستخضع الفرق للراحة غداً الأربعاء فيما ستقام مباراتا دور الأربعة بعد غد الخميس.

وكان فريق أبناء الذوادي قد فاز على العقال العصري 5ـ0 ضمن منافسات اليوم السابع للدورة. وحصل عبدالرحمن باخشوين لاعب العقال على جائزة أفضل لاعب توجه بها مبارك المبيريك.

كما فاز الراشد قوديير على إخاء الشرقية بهدف دون رد سجله محمد الداهي الذي نال جائزة أفضل لاعب وتوجه بها نزيه النصر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقامت لجنة الدورة بتكريم نجوم المستقبل في الألعاب المختلفة بالمنطقة الشرقية مع المدربين والإداريين، كما كرمت مبارك المبيريك عضو الاتحاد السعودي لكرة اليد سابقاً ورئيس لجنة المنتخبات السعودية والمشرف التربوي بتعليم الشرقية ضيف الدورة لليوم السابع.