سوبر هاتريك تشعل “أبناء الخبر”

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am

جاءت نتائج اليوم التاسع في بطولة أبناء الخبر مناسبة لبعض الفرق التي ضمنت على إثرها التأهل إلى الدور الحاسم، فيما كانت محبطة للبعض الآخر الذي ودع البطولة.

وشهدت المباريات إحراز أرقام قياسية من الأهداف، إذ خسر الوصل أمام شركة القحيط 2ـ5، ونال سلمان ملفي لاعب الحقيط الذي سجل "سوبر هاتريك" جائزة أفضل لاعب.

وخسر أرسنال أمام أوف سايد 0ـ2، فيما تعادل ميلان الخبر مع فلامنجو سلباً، ونال سلمان هزازي من فلامنجو جائزة أفضل لاعب.