جاءت نتائج اليوم التاسع في بطولة أبناء الخبر مناسبة لبعض الفرق التي ضمنت على إثرها التأهل إلى الدور الحاسم، فيما كانت محبطة للبعض الآخر الذي ودع البطولة.وشهدت المباريات إحراز أرقام قياسية من الأهداف، إذ خسر الوصل أمام شر