“إشبيلية” تدخل المراحل الحاسمة
تبوك ـ الرياضية | Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am
تأهلت فرق البلد والمويلح وأهلي تبوك والزعيم والنخبة والنجوم وسبور ستي وتشلسي إلى دور الثمانية في دورة أكاديمية إشبيلية الرمضانية المقامة حالياً في محافظة ضباء على ملاعب أكاديمية إشبيلية.
وتنطلق اليوم مباريات دور الثمانية بمواجهتين تجمع الأولى البلد والمويلح وفي المباراة الثانية يلتقي النجوم وتشلسي وتختتم مباريات دور الثمانية غداً الأربعاء بمباراتين تجمع الزعيم وسبورستي والنخبة وأهلي تبوك.
وخصصت اللجنة المنظمة جوائز يومية للجماهير. ويتصدر عبدالعزيز المشهوري مهاجم فريق البلد وعبدالقادر البلوي مهاجم النخبة قائمة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف لكل منهما.