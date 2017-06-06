اتحاد الملاكمة يفتتح باب التسجيل للتدريبات

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am

افتتح الاتحاد السعودي للملاكمة باب التسجيل للراغبين في مزاولة رياضة الملاكمة من خلال التدريبات اليومية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مركز التدريب بالصالة الرياضية في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

ويتولى الإشراف على تدريب اللاعبين المستجدين 3 مدربين كوبييـــــن وهم ميكروس روميرو "بطل العالم وبطل أولمبياد أتلانتا لعام 1996" ويوليس ليلا كراسيا وإستبيان أرمونزون، إلى جانب مدرب المركز علي دهيس.

وتأتي خطوة الاتحاد السعـــــودي للملاكمة في إطار تشجيع الشباب في جميع الفئات السنية وتمكينهــــم من مزاولة رياضة الملاكمة بسهولة وسط اهتمام ودعم من اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وإشراف مدربين يعتبرون من أبطال اللعبة عالمياً.

وعلى الراغبين في التسجيل والانخراط في التدريبات تسجيل أسمائهم عن طريق الحضور إلى مقر التدريبات بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز الساعة 9.30 مساء.